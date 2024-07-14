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BBC

رويترز: مطلق النار على ترامب مسجلًا في الحزب الجمهوري

11:11 ص الأحد 14 يوليه 2024

محاولة اغتيال ترامب

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(وكالات)

قالت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأحد، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب كان مسجلا في الحزب الجمهوري بحسب سجلات الناخبين.

وترامب هو المرشح الجمهوري عن الحزب وينافس الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن على الولاية القادمة.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" أن مطلق النار يُدعى توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عامًا، وتم تحييده في مكان الحادث بواسطة قناصة الخدمة السرية.

وأغلق الطيران الأمريكي الأمريكي المجال الجوي، في منطقة بيثل بارك حيث كان يعيش المشتبه به في حادث إطلاق النار.

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