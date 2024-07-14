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لبنان يدعو إلى توفير الحماية الدوليّة اللازمة للشعب الفلسطيني

10:39 ص الأحد 14 يوليو 2024

وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية

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بيروت - ( د ب أ )


أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية عن "إدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل عدوانها المُمنهج على المدنيّين الفلسطينيين العُزّل، واستهدافها المُتعمّد لمراكز إيواء النازحين الفلسطينيين، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتُكِبت في مخيّم النازحين في المواصي – خان يونس"

وقالت الوزارة ، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الأحد ، إنها "إذ تستنكر استمرار إسرائيل في انتهاكها قواعد القانون الدولي الإنساني وارتكابها جرائم الإبادة الجماعيّة، في تحدًّ واضح لمساعي وقف إطلاق النار، جددت دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرُّك الفوري والفاعل لوضع حدّ لهذه الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة في قطاع غزّة، وتوفير الحماية الدوليّة اللازمة للشعب الفلسطيني".

واستشهد 90 فلسطينيا وأصيب أكثر من 300 آخرين في غارة إسرائيلية أمس السبت على منطقة المواصي المخصصة للنازحين غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.

وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية لبنان بيروت الشعب الفلسطيني فلسطين إسرائيل
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