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BBC

ستارمر: أشعر بالفزع بعد إطلاق النار على ترامب

10:30 ص الأحد 14 يوليه 2024

محاولة اغتيال ترامب

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لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يشعر بـ "الفزع"، إثر إطلاق النار على تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، اليوم الاحد.

وذكر ترامب – على لسان متحدث بأسمه أنه "بخير" - على منصته "تروث سوشال"،و بأن رصاصة "اخترقت" أذنه قبل أن يسحبه عملاء جهاز الخدمة السرية على الأرض.

وقُتل المسلح المشتبه به بينما أكد جهاز الخدمة السرية مقتل شخص واحد بين الحشد وإصابة اثنين آخرين "بجروح خطيرة".

وقال ستارمر: "أشعر بالفزع حيال المشاهد الصادمة في تجمع الرئيس ترامب، ونبعث له ولعائلته أطيب تمنياتنا".

وأضاف أنه "لا مكان للعنف السياسي بأي شكل من الأشكال في مجتمعاتنا، قلبي مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل في التحدث مع ترامب، وإنه "يجب على الجميع إدانة" إطلاق النار.

وسحب عملاء الخدمة السرية ترامب إلى مكان آمن بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال التجمع. وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.

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