قبل وصوله لنيو جيرسي.. ترامب يوضح طبيعة إصابته

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، طبيعة إصابته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال تجمع انتخابي.

وكتب ترامب على منصه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصِبتُ برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى، نزفت كثيرًا وأدركت حينها ما كان يحدث"، مضيفًا: "من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا".

ووصل الرئيس الأمريكي السابق إلى مطار "نيوآرك ليبرتي" الدولي، بعد بعد 6 ساعات من محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي.

وكشف مكتب التحقيقات الاتحادي في وقت مبكر اليوم الأحد هوية المسلح المشتبه به وذكر أنه يدعى توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا من بيتل بارك، بولاية بنسلفانيا.