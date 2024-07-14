إدانات عالمية واسعة بعد محاولة اغتيال ترامب في تجمع انتخابي

واشنطن - (د ب ا)

أدان قادة العالم العنف السياسي، في أعقاب إطلاق النار على تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس السبت.

وكان ترامب يتحدث أمام تجمع في بنسيلفانيا عندما تم إطلاق عدة طلقات. وكتب ترامب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي " تروث سوشيال" بعد الحادث أن رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمني.

ولقى أحد الحاضرين حتفه وأصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة في الحادث، حسبما قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي. كما قٌتل مطلق النار أيضا.

وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن صدمته، كما أدان بشدة الهجوم.

وكتب عبر منصة " أكس" " مجددا، نشهد أفعالا عنيفة غير مقبولة ضد شخصيات سياسية".

كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن " صدمتها العميقة" إزاء وقوع الهجوم.

وكتبت عبر منصة " اكس" لا مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية".

وكتب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عبر منصة " اكس" أنه شعر بالصدمة لوقوع هذا الحادث.

وقال " مثل هذا العنف لا مبرر له ولا مكان له في أي مكان في العالم. لا يجب أن يسود العنف".

وأضاف" أشعر بالارتياح حاليا لمعرفة أن دونالد ترامب آمن الآن، وأتمنى له التعافي السريع. أقدم التعازي لأقارب ضحية الهجوم الذي كان ضمن الحاضرين في التجمع الانتخابي".

وأعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن " شعوره بالاشمئزاز" لوقوع مثل هذا الحادث.

قال " لا يمكن تجاهل الأمر- العنف السياسي غير مقبول مطلقا. قلبي مع الرئيس السابق ترامب والذين كانوا حاضرين في التجمع وجميع الأمريكيين".

وأعرب الرئيس التايواني لاي تشينج تي عن تمنياته لترامب بالشفاء العاجل.

وقال الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور في بيان إنه يشعر" بارتياح بالغ" لمعرفته أن ترامب بخير.

وأضاف" سويا مع جميع الشعوب المحبة للديمقراطية حول العالم، ندين جميع أشكال العنف السياسي. يجب أن يكون صوت الشعب دائما هو الأعلى".