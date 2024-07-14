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BBC

ترامب يُغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج.. وبايدن يقطع إجازته ويعود لواشنطن

06:10 ص الأحد 14 يوليو 2024

ترامب وبايدن

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وكالات

غادر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، المستشفى بعد تعرضه لإطلاق النار في تجمع انتخابي أمس السبت في بنسلفانيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس جو بايدن تحدث إلى ترامب بعد حادث إطلاق النار، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف المسؤول، تحدّث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب"، موضحا أن بايدن سيتلقّى من مسؤولي إنفاذ القانون صباح الأحد إحاطة مُحدَّثة بشأن الواقعة.

وسيعود بايدن إلى واشنطن في ساعة متأخرة السبت بالتوقيت المحلي بعد إصابة ترامب بعد أن كان مقررا أن يمضي عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

وسيصل بايدن إلى البيت الأبيض بعد منتصف الليل كما جاء في البيان.

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