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BBC

"ظننا أنها مزحة".. شاهد يروي تفاصيل محاولة اغتيال ترامب في بنسلفانيا

05:07 ص الأحد 14 يوليه 2024

محاولة اغتيال ترامب

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وكالات

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، شهادة أحد الحاضرين في تجمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببنسلفانيا، الذي شهد إطلاق نار.

ووصف جوزيف ماين لـ"سي إن إن"، ما حدث خلال التجمع الانتخابي لترامب قائلا: "عند إطلاق النار، بدا الأمر وكأننا على وشك مشاهدة عرض للألعاب النارية".

وأضاف ماين: "ظن فريق ممن كانوا في القسم الخلفي بالتجمع أن الأمر مزحة، بينما لم يكن الوضع كذلك بالنسبة لآخرين استنتجوا أن الوضع خطير".

ووصف ماين رؤية رجل في المدرجات القريبة منه مصابا بطلق ناري في رأسه، وامرأة أخرى قريبة تصاب في ذراعها.

وتابع: "كان من الصعب معرفة الاتجاه الذي جاء منه إطلاق النار. الشرطة تحركت بسرعة لإخلاء المدرجات".

وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحادث إطلاق نار أثناء إلقائه خطابا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا.

ولحظة إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين إلى مساعدته على النهوض ومرافقوه من المنصة إلى سيارته.

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