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BBC

مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق النار على ترامب

04:30 ص الأحد 14 يوليه 2024

صورة 4 ترامب

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أعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن السلطات الأمنية، مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة في حادث إطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أثناء إلقائه خطابا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا.

وقالت الوكالة في وقت سابق، إن مطلق النار أطلق عدة طلقات من"موقع مرتفع" خارج المسيرة قبل أن يقوم أفراد الخدمة السرية "بتحييد" مطلق النار.

وفي وقت سابق، قال جونيور ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه تحدث إلى والده عبر الهاتف واطمأن عليه وهو في حالة معنوية كبيرة.

وقال جونيور ترامب في بيان، إنه تحدث للتو إلى والده عبر الهاتف وهو في حالة معنوية كبيرة.

وأضاف جونيور ترامب: "لن يتوقف والدي عن القتال لإنقاذ أمريكا مهما ألقى به اليسار الراديكالي".

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