سي إن إن: لا توجد معلومات عن هوية المتهم بمحاولة اغتيال ترامب حتى الآن

وكالات

وصف المدعي العام لمقاطعة بتلر ريتشارد جولدينجر، مشهد إطلاق النار في تجمع دونالد ترامب في بنسلفانيا، بأنه "فوضوي".

وقال المدعي العام الأمريكي لمراسل سي إن إن: "إنه أمر مجنون حقًا الآن".

وأضاف المدعي العام الأمريكي، أنه لا يعرف عدد الأشخاص الذين ما زالوا في موقع الحادث وأن السلطات ليس لديها أي معلومات عن هوية مطلق النار حتى الآن.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن 3 مصادر لإنفاذ القانون قولهم، إن مطلق النار كان خارج المكان في تجمع الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.

ويقول 2 من هذه المصادر: "إن مطلق النار كان على سطح خارج المكان، وتم وصف الشخص المتهم على أنه قناص، على الرغم من أن التفاصيل الإضافية حول ذلك غير واضحة"، وفقا لشبكة سي إن إن.

وكان ترامب قد بدأ للتو إلقاء خطابه عندما سُمع دوي إطلاق النار، وسارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين إلى مساعدته على النهوض ومرافقوه من المنصة إلى سيارته.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه قد تم اطلاعه على تفاصيل عملية إطلاق النار في تجمع دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.