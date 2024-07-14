إعلان

BBC

تعليقًا على محاولة اغتياله.. بايدن يُحاول الاتصال بـ"ترامب" ويُطالب بإدانة الحادث

04:01 ص الأحد 14 يوليو 2024

بايدن وترامب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الجميع عليهم إدانة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

وفي خطاب له عقب إطلاق النار بساعات قليلة، أشار بايدن: "الجميع يجب أن يدينوا إطلاق النار الذي حدث في تجمع دونالد ترامب، والذي تقول السلطات إنه ترك المسلح وأحد الجمهور ميتًا".

وأوضح بايدن: "خلاصة القول، تجمع ترامب، كان ينبغي أن يدار بطريقة سلمية دون أي مشكلة، لكن فكرة وجود عنف سياسي أو عنف في أمريكا مثل هذا لم يسمع به من قبل في أي مناسبة وعلى الجميع إدانة ما حدث".

وأضاف: "كل وكالة في الحكومة الفيدرالية تحقق في الأمر وتقدم له تقارير عن آخرها، وأحاول الوصول إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه يبدو أنه مع أطبائه".

وأكد: "على ما يبدو، إنه يعمل بشكل جيد، لكن أخطط للتحدث معه قريبا، كما آمل، عندما أعود إلى الهاتف، وسأقدم مزيدًا من التحديثات عندما أعلم المزيد من المعلومات وما إذا كنت قادرا على الاتصال بترامب".

وأجلي ترامب من على منصة خلال تجمع حاشد السبت بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية.

وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من المنصة.

بايدن ترامب إطلاق نار على ترامب تهمة إطلاق النار أمريكا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أشكر الله على سلامته.. نانسي بيلوسي تُعلق على محاولة اغتيال ترامب

إعلان

إعلان

اللجنة الأولمبية تصدر قراراً رسمياً بشأن موقف شهد سعيد من المشاركة في الأولمبياد
على عهدة الحكومة الجديدة.. تعرف على موعد انتهاء قطع الكهرباء نهائيًا
طقس الأحد.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وارتفاع الأمواج ورياح بهذه المناطق
حتى تظهر إسرائيل جدّيتها.. رويترز: توقف محادثات التهدئة بشأن غزة