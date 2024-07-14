أين تواجد المتهم بمحاولة اغتيال ترامب أثناء إطلاق النار؟

وكالات

قالت مصادر متعددة في إنفاذ القانون، إن مطلق النار كان خارج المكان في تجمع ترامب، حسبما نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن 3 مصادر لإنفاذ القانون قولهم، إن مطلق النار كان خارج المكان في تجمع الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.

ويقول اثنان من هذه المصادر: "إن مطلق النار كان على سطح خارج المكان، وتم وصف الشخص المتهم على أنه قناص، على الرغم من أن التفاصيل الإضافية حول ذلك غير واضحة"، وفقا لشبكة سي إن إن.

من جانبه، قال المدعي العام لمقاطعة بتلر، ريتشارد جولدينجر، إن كبير المحققين أخبره أن مطلق النار كان في مبنى مجاور للممتلكات وليس لديه تفاصيل إضافية عن الشخص.

وأجلي ترامب من على منصة خلال تجمع حاشد السبت بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية.

وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من المنصة.

وأثناء إجلائه رفع ترامب قبضته أمام الحشد وسط هتاف أنصاره.

وكان ترامب قد بدأ للتو إلقاء خطابه عندما سُمع دوي إطلاق النار، وسارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين إلى مساعدته على النهوض ومرافقوه من المنصة إلى سيارته.