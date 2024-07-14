سي إن إن: مقتل منفذ هجوم إطلاق النار على ترامب

وكالات

أعلنت شبكة "سي إن إن"، أن مطلق النار في تجمع الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، تم تحييده وفقًا لمصادر متعددة لإنفاذ القانون.

وحسب الشبكة الأمريكية، فقد قُتل مطلق النار على دونالد ترامب، على يد الخدمة السرية، وفقًا لمصدر في الخدمة السرية، كما قُتل أحد الحضور خلال الحادث.

كان مرشح الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ديف ماكورميك، في الصف الأول من تجمع ترامب، ويقول: "إنه رأى آخرين مصابين من بين الحضور".

وقال ديفيد أوربان، المستشار السابق لحملة ترامب، لشبكة CNN: إنه تحدث مع المرشح الجمهوري في مجلس الشيوخ ديف ماكورميك، الذي كان جالسًا في الصف الأول من المسيرة، ويعتقد أن أشخاصًا آخرين أصيبوا في الحادث.

وقال أوربان لشبكة CNN على الهواء، إن ترامب أخبر ماكورميك خلال المسيرة أن "يأتي إلى هنا على خشبة المسرح"، وعند هذه النقطة سمع بعض أصوات أشبه بالألعاب النارية.

وقال أوربان لمراسل سي إن إن وولف بليتزر: "لقد رأى ترامب يسقط ويعتقد أن رجلا أصيب برصاصة في رأسه خلفه في الصف الثاني، ويعتقد أن بعض الأشخاص الآخرين ربما أصيبوا".

وكشفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن وضعه بعد إصابته في حادث إطلاق نار بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال المتحدث باسم الحملة ستيفن تشونج إن ترامب "بخير" ويخضع لفحوص في منشأة طبية.

وأضاف تشونج: "يشكر الرئيس ترامب قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين على سرعة تصرفهم خلال هذا العمل الشنيع".

كذلك أعلن جهاز الخدمة السرية أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية "في أمان" الآن بعد حادثة إطلاق نار وقعت السبت.

وقال مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية، على منصة إكس إن "جهاز الخدمة السرية اتخذ إجراءات وقائية والرئيس السابق في أمان"، متحدثا عن أن ثمة "تحقيقا يجري" حاليا و"سيتم نشر مزيد من المعلومات عندما توافرها".

وأجلي ترامب من على منصة خلال تجمع حاشد السبت بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية.

وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من المنصة.