"نشعر بالارتياح".. أول تعليق من باراك أوباما على محاولة اغتيال ترامب

وكالات

علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على محاولة إطلاق النار على الرئيس الأسبق دونالد ترامب أثناء إلقائه خطابًا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا.

وكتب باراك أوباما على صفحته بموقع إكس: "لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديمقراطيتنا. على الرغم من أننا لا نعرف بعد ما حدث بالضبط، إلا أنه ينبغي لنا جميعًا أن نشعر بالارتياح لأن الرئيس الأسبق دونالد ترامب لم يصب بأذى خطير، ونستغل هذه اللحظة لإعادة إلزام أنفسنا بالكياسة والاحترام في سياساتنا. ميشيل وأنا نتمنى له الشفاء العاجل".

وشهد تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا يوم السبت إطلاق أعيرة نارية.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

شوهد الرئيس الأميركي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في خبر عاجل "إصابة ترامب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا".