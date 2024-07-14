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BBC

السيناتور الجمهوري ريك سكوت: ما حدث لـ"ترامب" محاولة اغتيال

02:29 ص الأحد 14 يوليو 2024

ترامب لحظة اطلاق النار

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كتب- محمد فتحي:

أكد السيناتور الجمهوري ريك سكوت، أن ما حدث من إطلاق نار على تجمع انتخابي بنسلفانيا هو محاولة اغتيال لونالد ترامب.

يذكر أن دونالد ترامب، قال في أول تعليق له، إنه بخير ويخضع للفحوصات الطبية بعد حادث إطلاق النار في تجمع انتخابي بنسلفانيا مساء الجمعة الماضية.

وأكد البيت الأبيض، أنه أطلع الرئيس الأمريكي "بايدن" عن حادث إطلاق النار بتجمع انتخابي لـ"ترامب".

وأضاف البيت الأبيض: "بايدن حصل على إحاطة مبدئية عن حادث ترامب".

ووثقت صورة اصطحاب جهاز الخدمة السرية دونالد ترامب والدماء تسيل من جانب وجهه.

وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء الجمعة، وسمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة، وفقا لروسيا اليوم.

واختفى ترامب عن المنصة ولم يعرف إن سقط أو اختبأ فقط.

ورافقه رجال حراسة لإخراجه من المنصة وبدت آثار دماء على أذنه، ثم لوح ترامب بيده للحضور في إشارة إلى أنه بخير.

ريك سكوت رامب طلاق نار على ترامب لانتخابات الأمريكية مريكا
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