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BBC

أنا بخير.. أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار في تجمع انتخابي

02:22 ص الأحد 14 يوليه 2024

دونالد ترامب

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كتب- محمد فتحي:

قال دونالد ترامب، إنه بخير ويخضع للفحوصات الطبية بعد حادث إطلاق النار في تجمع انتخابي بنسلفانيا مساء الجمعة الماضية، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد البيت الأبيض، أنه أطلع الرئيس الأمريكي "بايدن" عن حادث إطلاق النار بتجمع انتخابي لـ"ترامب".

وأضاف البيت الأبيض: "بايدن حصل على إحاطة مبدئية عن حادث ترامب".

ووثقت صورة اصطحاب جهاز الخدمة السرية دونالد ترامب والدماء تسيل من جانب وجهه.

وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء الجمعة، وسمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة، وفقا لروسيا اليوم.

واختفى ترامب عن المنصة ولم يعرف إن سقط أو اختبأ فقط.

ورافقه رجال حراسة لإخراجه من المنصة وبدت آثار دماء على أذنه، ثم لوح ترامب بيده للحضور في إشارة إلى أنه بخير.

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