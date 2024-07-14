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BBC

آثار دماء على أذنه.. إصابة ترامب بإطلاق نار في تجمع انتخابي (صورة)

01:56 ص الأحد 14 يوليه 2024

ترامب لحظة اطلاق النار

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كتب- محمد فتحي:

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن CNN، أنه تم إصابة ترامب بإطلاق نار بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أفادت في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن هناك دماء على أذن ترامب بعد إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

ووفقا للقناة، فإن الحرس الرئاسي قام بسحب ترامب إلى مكان آمن.

بينما وثقت صورة اصطحاب جهاز الخدمة السرية دونالد ترامب والدماء تسيل من جانب وجهه.

وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء الجمعة، وسمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة، وفقا لروسيا اليوم.

واختفى ترامب عن المنصة ولم يعرف إن سقط أو اختبأ فقط.

ورافقه رجال حراسة لإخراجه من المنصة وبدت آثار دماء على أذنه، ثم لوح ترامب بيده للحضور في إشارة إلى أنه بخير.

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