إطلاق نار في تجمع انتخابي ببنسلفانيا.. وسحب ترامب بعد إصابته لمكان آمن (صورة)

كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن هناك دماء على أذن ترامب بعد إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

ووفقا للقناة، فإن الحرس الرئاسي قام بسحب ترامب إلى مكان آمن.

بينما وثقت صورة اصطحاب جهاز الخدمة السرية دونالد ترامب والدماء تسيل من جانب وجهه.

وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء الجمعة، وسمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة، وفقا لروسيا اليوم.

واختفى ترامب عن المنصة ولم يعرف إن سقط أو اختبأ فقط.

ورافقه رجال حراسة لإخراجه من المنصة وبدت آثار دماء على أذنه، ثم لوح ترامب بيده للحضور في إشارة إلى أنه بخير.