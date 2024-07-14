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بن غفير يهنئ نتنياهو على مجزرة مواصي خانيونس ويصفها بـ"العملية المهمة"

12:37 ص الأحد 14 يوليه 2024

نتنياهو وإيتمار بن غفير

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وكالات

هنّأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم السبت، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أوامره وقوات الأمن على تنفيذ "العملية المهمة".

وعلّق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مجزرة مواصي خانيونس قائلًا: "أمرت في بداية الحرب بتصفية كبار مسؤولي حماس".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال بمواصي خان يونس جنوبي القطاع، إلى 90 شهيدا نصفهم أطفال ونساء والجرحى إلى 300.

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن المنظمة تعمل مع الشركاء للاستجابة للإصابات الناجمة عن الغارات على منطقة المواصي بخان يونس.

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ9 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو مجزرة المواصي
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