بعد مجزرة المواصي.. الحوثيون يلوّحون بتوسيع عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم السبت، إن الجماعة ستتخذ ما يلزم نصرة لدماء الشعب الفلسطيني ولن تتردد بتوسيع عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح سريع في بيان: "إن القوات المسلحة اليمنية وضمن تأديتها لواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم لتؤكد أنها مستمرة في موقفها المساند للشعب الفلسطيني المظلوم حتى يتوقف العدوان والحصار".

وأضاف سريع "ستعمل القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى على اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات وبحسب إمكانياتها وقدراتها على الانتصار الفعلي لدماء الشعب الفلسطيني وأنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ9 صواريخ، على مخيمات النزوح.