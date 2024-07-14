حماس: هنية طالب الوسطاء بمصر وقطر القيام بما يلزم لوقف هذه المجازر

وكالات

قالت حماس في بيان، اليوم السبت، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أجرى سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء وبعض الدول الإقليمية في ضوء المجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي مواصي خانيونس ومخيم الشاطئ في قطاع غزة.

وأشار هنية إلى أنه حركة حماس أبدت التعاطي الإيجابي مع المقترح الأخير بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على الفلسطينيين.

وأكد هنية أن الموقف الإسرائيلي الذي اتخذه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تمثل في وضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق.

وطالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الوسطاء في كل من مصر وقطر بالقيام بما يلزم مع الإدارة الأمريكية وغيرها لوقف هذه المجازر.