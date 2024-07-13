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الجنائية الدولية: ينبغي تعزيز حماية القانون الدولي لكن المشكلة بتفسير الدول له

11:53 م السبت 13 يوليو 2024

الجنائية الدولية

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وكالات

قال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، اليوم السبت، إنه ينبغي تعزيز حماية القانون الدولي ولكن المشكلة في تفسير الدول لهذا القانون.

وأشار أوكامبو، إلى أن المجزرة الأخيرة تؤكد النوايا، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية قالت قبل شهر إنه لا يمكن التحرك في رفح.

وشدد أوكامبو على ضرورة استخدام القانون الدولي لوقف المذبحة، موضحا أن على الدول التحرك والضغط باتجاه وقف إطلاق النار.

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ9 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

الجنائية الدولية القانون الدولي تفسير القانون الدولي
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