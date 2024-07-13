ردًا على بيان الرئاسة الفلسطينية.. حماس: يعطي المبرر للاحتلال وجرائمه ضد شعبنا

وكالات

استنكرت حركة حماس، اليوم السبت، صدور تصريحات باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، تُعفي الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية عن الجرائم والمجازر في خانيونس والشاطئ.

وقالت حماس، إن تصريحات الرئاسة تساوي بين الضحية والجلاد وتعطي المبرر لجيش الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وتحمّل المسؤولية عن هذه المجازر للمقاومة.

ودعت حماس، الرئاسة الفلسطينية لسحب هذه التصريحات المؤسفة، مؤكدة أن الاحتلال والإدارة الأمريكية المنحازة له، هم من يتحملون مسؤولية هذه المجازر وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت في بيان، اليوم السبت، إنها تعتبر حركة حماس "شريكا في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة".

ودعت الرئاسة الفلسطينية، حركة حماس إلى تغليب المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد الاحتلال بغية وقف هذه المذبحة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها المذبحة المروعة في مواصي خان يونس، محمّلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها وكذلك الإدارة الأمريكية.

‏واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ9 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.