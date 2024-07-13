وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن مصادر مصرية، اليوم السبت، إن محادثات التهدئة في غزة توقفت حتى تظهر إسرائيل جديتها.

وأشار مصدر مصري رفيع المستوى، إلى أن مصر دعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة بقطاع غزة.

وأوضح المصدر المصري، أن القيادة الإسرائيلية تعمل على احتواء الرأي العام من خلال استهلاك الوقت في اجتماعات شكلية.

من جانبه، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يغادر رئيس الموساد هذا الأسبوع إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة البث العبرية، أن هناك تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الهجوم في المواصي قد يؤخر مساعي إبرام صفقة التبادل.

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على نسف صفقة الأسرى.