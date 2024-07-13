البث الإسرائيلية: رئيس الموساد قد يغادر هذا الأسبوع إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الأسرى

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يغادر رئيس الموساد هذا الأسبوع إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة البث العبرية، أن هناك تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الهجوم في المواصي قد يؤخر مساعي إبرام صفقة التبادل.

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على نسف صفقة الأسرى.

فيما أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى أنه يجب أن يكون واضحا أنه لا يجوز تعطيل صفقة الأسرى ويجب إتمامها الآن.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن التقديرات الإسرائيلي تشير إلى أن المفاوضات بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ستتوقف بعد مجزرة مواصي خانيونس، على الأقل في المدى القريب.

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ5 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.