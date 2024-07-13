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BBC

نتنياهو: أرفض التقارير التي تتحدث عن عرقلتي للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار

09:50 م السبت 13 يوليو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات
زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي، اليوم السبت، أن حركة حماس طالبت بإجراء 29 تغييرا على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أنه قال لهم "لن أغير أي شيء في المقترح".
وأوضح نتنياهو، أنه يصر على إعادة أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة ولن يتخلى عنهم.
وأشار نتنياهو، إلى أن "كل من يشن علينا هجمات فمصيره الموت وأقدر مواطني الشمال ونحن غير جاهزين لتقبل الوضع هناك"، مضيفا "هذه الحرب تكبدنا أثمانا باهظة وأعدكم أنه بوحدتنا وعزمنا فسوف ننتصر".
وقال نتنياهو، إنه يرفض كل التقارير التي تتحدث عن عرقلته للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، مشددا على أنه "مهما حدث سنصل إلى كل قادة حماس".

بنيامين نتنياهو تبادل الأسرى طوفان الأقصى
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