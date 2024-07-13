نتنياهو: لسنا متأكدين حتى الآن أنه تم القضاء على محمد الضيف أو رافع سلامة

وكالات

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال ليس متأكدا حتى الآن أنه تم القضاء على محمد الضيف أو رافع سلامة.

وأشار نتنياهو، إلى أن الفرص القليلة لاغتيال قياديي حماس تتاح من خلال عمل استخباراتي رفيع، مؤكدا أن جش الاحتلال سيواصل العمل على قتل قادة حماس وهذا يقربه أكثر من تحقيق أهداف الحرب.

وأوضح نتنياهو، أن النصر الساحق يتحقق حين يقضي جيش الاحتلال على القدرات العسكرية والإدارية لحماس واستعادة الأسرى وعودة مواطنيه للشمال.

وزعم نتنياهو، أن قادة حماس يختبئون تحت الأرض وينقطعون عن عناصرهم فوق الأرض و"بدأنا نرى بوادر ضعف في الحركة"، مضيفا "علينا التزام أخلاقي باستعادة كل أسرانا من غزة".