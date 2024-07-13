قطر: استهتار الاحتلال بالدم الفلسطيني سيقوّض جهود تنفيذ حل الدولتين

وكالات

أدانت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم السبت، بأشد العبارات هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي المروع على خيام النازحين في المواصي بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الخارجية القطرية، على أن الهجوم مجزرة وحشية وحلقة جديدة بجرائم الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء.

وأشارت إلى أن تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضمن حربه على غزة يثبت الحاجة الملحة لتحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان.

وشددت الخارجية القطرية، على أن استهتار الاحتلال بالدم الفلسطيني ومحاولاته لفرض الأمر الواقع ستقوض جهود تنفيذ حل الدولتين.