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الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء مجزرة خانيونس إلى 90 نصفهم أطفال ونساء

09:10 م السبت 13 يوليه 2024

ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال بمواصي خان يونس

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال بمواصي خان يونس جنوبي القطاع، إلى 90 شهيدا نصفهم أطفال ونساء والجرحى إلى 300.

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن المنظمة تعمل مع الشركاء للاستجابة للإصابات الناجمة عن الغارات على منطقة المواصي بخان يونس.

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ9 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

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