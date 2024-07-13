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الرئاسة الفلسطينية: حماس شريكة بتحمل المسؤولية القانونية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية

09:02 م السبت 13 يوليو 2024

الرئاسة الفلسطينية

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وكالات

قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، إنها تعتبر حركة حماس "شريكا في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة".

ودعت الرئاسة الفلسطينية، حركة حماس إلى تغليب المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد الاحتلال بغية وقف هذه المذبحة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها المذبحة المروعة في مواصي خان يونس، محمّلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها وكذلك الإدارة الأمريكية.

‏واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ5 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

الرئاسة الفلسطينية حرب الإبادة الإسرائيلية قطاع غزة حماس
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