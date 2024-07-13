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سي إن إن: قذيفة أمريكية واحدة على الأقل استُخدمت بالغارة الإسرائيلية على خانيونس

09:00 م السبت 13 يوليه 2024

أرشيفية

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وكالات

كشف تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، أن قذيفة أمريكية واحدة على الأقل استخدمت في الغارة الإسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مدير شركة أسجارد للتكنولوجيا العسكرية، قوله إن القنابل المستخدمة في هجوم المواصي أمريكية من طراز "جيه دام".

وأوضحت مدير شركة الصناعات الدفاعية، أن القنابل المستخدمة في هجوم المواصي كانت في قلب الخلافات مع الإدارة الأمريكية.

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ9 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

قذيفة أمريكية خان يونس الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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