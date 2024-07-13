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السعودية تطالب بتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

08:11 م السبت 13 يوليو 2024

وزارة الخارجية السعودية

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وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم السبت، عن إدانة المملكة بأشد العبارات واستنكارها استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وجددت المملكة في بيان نقلته وكالة "واس"، مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المملكة على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وزارة الخارجية السعودية مجازر الإبادة الجماعية خان يونس قطاع غزة القانون الدولي
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