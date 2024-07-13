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BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن رفع درجة الاستنفار والتأهب في جميع الجبهات

08:04 م السبت 13 يوليه 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت

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وكالات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم السبت، رفع درجة الاستنفار والتأهب في جميع الجبهات.

وأشار جالانت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل العمليات المركزة لاستهداف قادة حماس، موضحا أن الجهاز الأمني مستعد ومتأهب لأي سيناريو.

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ9 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

كما ارتقى عدد من الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا بمخيم الشاطئ.

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