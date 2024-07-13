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BBC

سيناتور أمريكي: لا ينبغي لواشنطن تقديم أي أموال لحكومة نتنياهو

07:59 م السبت 13 يوليه 2024

السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز

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وكالات

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم السبت، إنه لا ينبغي لواشنطن تقديم أي أموال لحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بينما ترتكب إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يبلغ الولايات المتحدة مسبقا بالغارة على خان يونس.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مدير شركة أسجارد للتكنولوجيا العسكرية، قوله إن القنابل المستخدمة في هجوم المواصي أمريكية من طراز "جيه دام".

وأوضحت مدير شركة الصناعات الدفاعية، أن القنابل المستخدمة في هجوم المواصي كانت في قلب الخلافات مع الإدارة الأمريكية.

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ9 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

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