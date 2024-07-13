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وزير الخارجية العراقي: هناك مبادرة من بغداد للتوسط بين أنقرة ودمشق

07:36 م السبت 13 يوليو 2024

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

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بغداد - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، عن قرب عقد اجتماع في بغداد يضم مسؤولين سوريين وأتراكا لبحث الأزمة السورية.

وقال وزير خارجية العراق، في تصريح تلفزيوني من واشنطن، إن "هناك مبادرة من العراق للتوسط بين أنقرة ودمشق والتواصل مستمر في هذا المجال"، لافتاً الى أنه "التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في واشنطن من أجل ترتيب لقاء في بغداد مع الجانب السوري"، وفق لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع، أن "هناك أيضا تواصل مستمر من قبل العراق مع الجانب السوري، وسيتم تحديد موعد لعقد هذا اللقاء في بغداد"، مبيناً أن "العراق لا يأخذ الضوء الأخضر من الآخرين، ولكن نتباحث مع الأصدقاء والحلفاء بشأن الخطوات التي نتخذها وخاصة ما يتعلق منها بأمن واستقرار المنطقة".

فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي العراق أنقرة الأزمة السورية
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