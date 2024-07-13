تعليقًا على مجزرة المواصي.. الرئيس الكولومبي: أشعر بالعار إزاء الظلم الذي يقع على الفلسطينيين

وكالات

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم السبت، إنه يشعر بالعار إزاء الظلم الكبير الذي يقع على الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تم قصف أكثر من 200 مدني. وأشار بيترو في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" "أشعر بالاستياء والأسى لأن رئيس البلدية الظالم موجود في غزة حيث اضطر إلى قتل 200 مدني بالقصف". وأضاف الرئيس الكولومبي: "ولكنني أشعر بالاستياء أكثر لأن هذا الدمار لحقوق الإنسان الدولية هو مقدمة للهمجية التي تريد فتح أبوابها على كل الشعوب الضعيفة على وجه الأرض".

Me indigno y pienso que la mayor injusticia está en Gaza donde acaban de asesinar bombardeados a 200 civiles. Pero me indigno más porque esta destrucción del derecho internacional humano es la antesala de la barbarie que quieren abrir sobre todos los pueblo débiles de la tierra.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 13, 2024

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ9 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.