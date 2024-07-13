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وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يعمل على نسف صفقة الأسرى

07:15 م السبت 13 يوليو 2024

موشيه يعلون

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وكالات
قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على نسف صفقة الأسرى.
وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى أنه يجب أن يكون واضحا أنه لا يجوز تعطيل صفقة الأسرى ويجب إتمامها الآن.
ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن التقديرات الإسرائيلي تشير إلى أن المفاوضات بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ستتوقف بعد مجزرة مواصي خانيونس، على الأقل في المدى القريب.
واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ5 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

موشيه يعلون صفقة الأسرى الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى
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