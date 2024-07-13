الجزائر.. الحزب اليساري المعارض يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري بالجزائر لويزة حنون، اليوم السبت انسحابها من الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل.

وقالت حنون عبر فيديو بث على الصفحة الرسمية للحزب على منصة فيسبوك، "أعلن رسميا عدم مشاركة حزب العمال في المسار الانتخابي المتعلق بالرئاسيات المقبلة كليا أي وقف حملة جمع التوقيعات وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وعدم المشاركة في عملية التصويت يوم 7 سبتمبر".

وكانت حنون قد أعلنت نهاية مايو الماضي، ترشحها للانتخابات الرئاسية 2024، في حين تراجعت عن خوض الانتخابات يومين بعد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون رسميا ترشحه لعهدة ثانية وسحبه للاستمارات.

واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري في ندوة صحافية سابقة نهاية مايو الماضي أن "الانتخابات المقبلة تأخذ هذه المرة طابعاً غير عادي مرتبط بالسياق الإقليمي والدولي، وتهديدات الوضع الداخلي وما يطرحه من تحديات لمساعدة الشعب الجزائري على إزاحة العراقيل والحواجز أمام تحقيق تطلعاته للممارسة السياسية والحياة الكريمة بكل متطلباها التنموية".

وهاجمت حنون السلطة وطالبت بـ "رفع كافة القيود أمام الممارسة الإعلامية وتوفير شروط المناظرة السياسية، ووقف المتابعات القضائية على أساس الرأي والتعبير، وجددت مطلب إطلاق سراح كل معتقلي الرأي".

وتعتبر لويزة حنون واحدة من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في الجزائر، وكانت قد التقت الرئيس تبون في جلسة رسمية في التاسع من ديسمبر الماضي، لمناقشة وضعية الأحزاب بالبلاد.