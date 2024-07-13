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BBC

محكمة باكستانية تلغي آخر أحكام السجن الصادرة ضد رئيس الوزراء عمران خان

06:07 م السبت 13 يوليو 2024

عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق

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إسلام آباد - (د ب أ)

ألغت محكمة باكستانية آخر أحكام السجن الصادرة بحق رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، وهو أمر أثار ارتياح خان، الذي يقضي عقوبة بالسجن منذ عام تقريبا، ويواجه العشرات من القضايا الأخرى أمام المحاكم.

وقال سلمان صفدر، محامي خان، في رسالة نصية اليوم السبت "تم إلغاء الإدانة وصدر الأمر بالإفراج عنه، إذا لم يكن مطلوبا في أي قضية أخرى"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ولم يتضح ما إذا كان سيتم إطلاق سراح السياسي المعارض، بسبب طعون قضائية أخرى.

وكان القرار مصدر ارتياح كبير لخان، الذي علقت المحاكم ثلاث إدانات أخرى بحقه، ويحتجز السياسي، 71 عاما، في السجن منذ أغسطس الماضي.

وكان خان أول رئيس وزراء باكستاني، يتم الإطاحة به من السلطة خلال تصويت برلماني بحجب الثقة منذ أكثر من عامين، بعد أن ساءت علاقته بالجيش القوي في البلاد.

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