تركيا: هجمات إسرائيل على المواصي حلقة في سلسلة جهود حكومة نتنياهو للقضاء على الفلسطينيين

أنقرة- (د ب أ)

اعتبرت الخارجية التركية، هجمات إسرائيل على منطقة المواصي المكتظة بالنازحين الفلسطينيين "حلقة في سلسلة جهود حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقضاء على الفلسطينيين كافة".

ونشرت الوزارة، السبت بيانا، بشأن مواصلة إسرائيل استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقالت إن "هجوم إسرائيل على الفلسطينيين الذين يحتمون في منطقة المواصي، التي أعلنتها منطقة آمنة في مدينة خان يونس، ومقتل العشرات من المدنيين، هو مرحلة من جهود حكومة نتنياهو للقضاء على الفلسطينيين كافة".

وأضافت "بينما كان متوقعا منها الرد على رد حماس الإيجابي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، اختارت إسرائيل مرة أخرى إراقة الدماء، وهذا دليل آخر على محاولة حكومة نتنياهو إحباط مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم".

وختمت بالقول "على الدول التي تدعم إسرائيل أن تضع حدا لهذه الهمجية".

وفي سلسلة غارات جوية، استهدف الجيش الإسرائيلي السبت منطقة المواصي التي طالب سكان محافظتي غزة والشمال بالتوجه إليها قبل 4 أيام، بدعوى أنها ضمن "المناطق الإنسانية الآمنة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت مقتل أكثر من 71 شخصا وإصابة 289 أخرين جراء قصف إسرائيل لمنطقة المواصي.