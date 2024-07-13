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الخارجية الإسرائيلية: تفعيل غرفة عمليات لتجهيز صيغة للرواية الإسرائيلية للدفاع عن الجيش

05:09 م السبت 13 يوليه 2024

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس وجه بتفعيل غرفة عمليات بالوزارة بعد مجزرة المواصي وأمر بتجهيز صيغة للرواية الإسرائيلية لتقديمها للدول والمنظمات الدولية للدفاع عن جيش الاحتلال.

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ5 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد أكثر من 100 فلسطينيا وإصابة أكثر من 300 حتى الآن.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن من بين الشهداء والجرحى طواقم بالدفاع المدني، وأفاد باستشهاد محمد حمد نائب مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ وإصابة 8 عناصر من الجهاز.

كما أعلن الدفاع المدني في غزة سقوط 15 شهيدا وأكثر من 20 مصابا في مجزرة جديدة بعد استهداف الاحتلال المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ في قطاع غزة.

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