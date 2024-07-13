تبرئة رئيس وزراء باكستان السابق وزوجته من اتهامات بانتهاك قوانين الزواج الإسلامي

إسلام آباد- (د ب أ)

برأت محكمة محلية في باكستان اليوم السبت رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان وزوجته من اتهامات تتعلق بانتهاك قوانين الزواج الإسلامي، مما يجعله رجلا حرا من الناحية القانونية.

ويواجه لاعب الكريكيت، الذي تحول إلى سياسي، اتهامات متعددة في أكثر من 100 قضية، وتم تعليق الأحكام والإدانات ضده في قضايا أخرى أو إسقاطها من قبل المحاكم.

وقال متحدث من حزبه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ليس هناك أي قضية يمكن أن تجعل خان في السجن".

غير أن خان لن يتم إطلاق سراحه على الفور من السجن.

وقال سلمان صفدر، محامي خان، في رسالة نصية اليوم السبت "تم إلغاء الإدانة وصدر الأمر بالإفراج عنه ، إذا لم يكن مطلوبا في أي قضية أخرى"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ولم يتضح ما إذا كان سيتم إطلاق سراح السياسي المعارض، بسبب طعون قضائية أخرى.

وكان القرار مصدر ارتياح كبير لخان، الذي علقت المحاكم ثلاث إدانات أخرى بحقه، ويحتجز السياسي/71 عاما/ في السجن منذ أغسطس الماضي.

وكان خان أول رئيس وزراء باكستاني، يتم الإطاحة به من السلطة خلال تصويت برلماني بحجب الثقة منذ أكثر من عامين، بعد أن ساءت علاقته بالجيش القوي في البلاد.







