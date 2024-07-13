إطلاق سراح 11 سجينًا أفغانيًا من سجون باكستان

كابول - (د ب أ)

أعلنت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن في أفغانستان عن إطلاق سراح 11 مواطنا أفغانيا، من بينهم طفل من السجون الباكستانية.

وفي بيان صحفي صدر اليوم السبت، ذكرت الوزارة أنه تم إطلاق سراح حوالي عشرة أفراد، كانوا محتجزين في سجون باكستانية، وإعادتهم إلى أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وأضاف بيان الوزارة أن السجناء، الذين تم إطلاق سراحهم تم إعادتهم إلى أفغانستان من خلال معبر "تورخام" الحدودي بإقليم "ننكارهار".

وذكر مسؤولون بالوزارة أن هؤلاء الأفراد، تم احتجازهم لمدة ستة أشهر، بسبب عدم حيازتهم وثائق إقامة صالحة، وأطلقت السلطات الباكستانية سراحهم في نهاية المطاف.

وكانت باكستان قد بدأت عملية ترحيل المواطنين الأفغان، غير المسجلين، في نوفمبر العام الماضي.

وفي أعقاب بدء عملية ترحيل المهاجرين الأفغان، من مختلف ولايات باكستان، تم ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين، قسرا وطوعا، إلى أفغانستان، في الأشهر الأخيرة.

وجاءت عملية طرد الأفغان من جانب باكستان لتكثيف الضغط على حكام طالبان في أفغانستان، الذين تتهمهم إسلام آباد بالتساهل مع المسلحين الإسلاميين، الذين يتردد أنهم وراء هجمات دموية عبر الحدود.





