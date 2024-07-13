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يديعوت أحرنوت: التقديرات تشير إلى توقف المفاوضات بعد مجزرة المواصي بخان يونس

04:04 م السبت 13 يوليه 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن التقديرات الإسرائيلي تشير إلى أن المفاوضات بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ستتوقف بعد مجزرة مواصي خانيونس، على الأقل في المدى القريب.

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ5 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد أكثر من 100 فلسطينيا وإصابة أكثر من 300 حتى الآن.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن من بين الشهداء والجرحى طواقم بالدفاع المدني، وأفاد باستشهاد محمد حمد نائب مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ وإصابة 8 عناصر من الجهاز.


كما أعلن الدفاع المدني في غزة سقوط 15 شهيدا وأكثر من 20 مصابا في مجزرة جديدة بعد استهداف الاحتلال المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي خان يونس قطاع غزة إسرائيل
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