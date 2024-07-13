الدفاع المدني بغزة: مجزرة جديدة للاحتلال بمخيم الشاطئ

وكالات

أعلن الدفاع المدني في غزة سقوط 15 شهيدا وأكثر من 20 مصابا في مجزرة جديدة بعد استهداف الاحتلال المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ في قطاع غزة.

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ5 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد أكثر من 100 فلسطينيا وإصابة أكثر من 300 حتى الآن.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن من بين الشهداء والجرحى طواقم بالدفاع المدني، وأفاد باستشهاد محمد حمد نائب مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ وإصابة 8 عناصر من الجهاز.