صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في يوم واحد

وكالات



قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب خلال يوم واحد 4 مجازر راح ضحيتها 61 شهيدا و129 مصابا.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفا و443 شهيدا و88 ألفا و481 مصابا، مرجحة ارتفاع هذه الأعداد بشكل سريع مع ارتكاب الاحتلال لمجزرة النازحين في المواصي بخان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بـ "ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس جنوب قطاع غزة، مبيناً أن "المجزرة المروّعة تأتي بالتزامن مع عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة".

وحمل مكتب الإعلام الحكومي، "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد المدنيين"، مطالباً "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".