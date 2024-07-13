الحكومة بغزة: أكثر من 100 شهيد وجريح بمجزرة الاحتلال في خان يونس

وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس أسفرت، حتى اللحظة، عن أكثر من 100 شهيد ومصاب، منهم طواقم الدفاع المدني.

وأضاف أن الطواقم الإغاثية تواصل انتشال عشرات الشهداء والمصابين من موقع القصف، وشدد على أن المستشفيات غير قادرة على استيعاب هذا العدد من الجرحى.

في حين قالت مصادر طبية للجزيرة إن المجزرة أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا وإصابة العشرات.