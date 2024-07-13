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BBC

الحكومة بغزة: أكثر من 100 شهيد وجريح بمجزرة الاحتلال في خان يونس

01:29 م السبت 13 يوليه 2024

مجزرة في المواصي بخان يونس

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وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس أسفرت، حتى اللحظة، عن أكثر من 100 شهيد ومصاب، منهم طواقم الدفاع المدني.

وأضاف أن الطواقم الإغاثية تواصل انتشال عشرات الشهداء والمصابين من موقع القصف، وشدد على أن المستشفيات غير قادرة على استيعاب هذا العدد من الجرحى.

في حين قالت مصادر طبية للجزيرة إن المجزرة أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا وإصابة العشرات.

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