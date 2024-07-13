مستشفى ناصر: لا نستطيع استقبال المزيد من جرحى المجزرة بخان يونس
وكالات
قال مسؤول بمستشفى ناصر في خان يونس -للجزيرة- إن جثث أكثر من 20 شهيدا، وعشرات الجرحى وصلوا للمستشفى، مؤكدا أن الطواقم الطبية غير قادرة على استقبال المزيد من المصابين الذين تواصل طواقم الدفاع المدني انتشالهم من موقع القصف الذي طال خيام النازحين في المواصي.
واستقبلت مستشفيات رفح عددا من المصابين، لكنها أيضا غير قادرة على تقديم العلاج اللازم نتيجة شح المواد الطبية.
مصادر محلية: ارتقاء عدد من الفلسطينيين وجرحى من الدفاع المدني بمجزرة مواصي خانيونس. pic.twitter.com/8Dfep7wyfC— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 13, 2024
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