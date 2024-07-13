إعلان

BBC

مستشفى ناصر: لا نستطيع استقبال المزيد من جرحى المجزرة بخان يونس

01:17 م السبت 13 يوليو 2024

مستشفى ناصر في خان يونس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال مسؤول بمستشفى ناصر في خان يونس -للجزيرة- إن جثث أكثر من 20 شهيدا، وعشرات الجرحى وصلوا للمستشفى، مؤكدا أن الطواقم الطبية غير قادرة على استقبال المزيد من المصابين الذين تواصل طواقم الدفاع المدني انتشالهم من موقع القصف الذي طال خيام النازحين في المواصي.

واستقبلت مستشفيات رفح عددا من المصابين، لكنها أيضا غير قادرة على تقديم العلاج اللازم نتيجة شح المواد الطبية.

مستشفى ناصر في خان يونس خان يونس رفح النازحين الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يزعم إصابة قائد المقاومة محمد الضيف في هجوم مواصي خانيونس

إعلان

إعلان

* رصد حالات غش.. التعليم تصدر بيانًا بشأن امتحان التفاضل والتكامل