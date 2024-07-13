شهود عيان: طائرات الاحتلال استهدفت فرق الإنقاذ فور وصولها للمواصي بعد القصف
وكالات
نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان بموقع المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة قولهم إن سلسلة غارات عنيفة من طائرات "F16" استهدفت مخيم النازحين غرب المدينة.
وأضافوا أن ذلك تلاه أسراب من طائرات "كواد كابتر" التي انتظرت فرق الإسعاف والدفاع المدني وفتحت نيران رشاشاتها تجاه السيارات فور وصولها.
تغطية صحفية: من مكان مـــجزرة الاحتلال المروعة في خيام النازحين بمواصي خانيونس. pic.twitter.com/harsciplUJ— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 13, 2024
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