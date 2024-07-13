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BBC

شهود عيان: طائرات الاحتلال استهدفت فرق الإنقاذ فور وصولها للمواصي بعد القصف

01:07 م السبت 13 يوليه 2024

مجزرة في المواصي بخان يونس

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وكالات

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان بموقع المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة قولهم إن سلسلة غارات عنيفة من طائرات "F16" استهدفت مخيم النازحين غرب المدينة.

وأضافوا أن ذلك تلاه أسراب من طائرات "كواد كابتر" التي انتظرت فرق الإسعاف والدفاع المدني وفتحت نيران رشاشاتها تجاه السيارات فور وصولها.

المواصي مجزرة في المواصي بخان يونس خان يونس قطاع غزة فرق الإسعاف طوفان الأقصى
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