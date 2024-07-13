بريطانيا تسهم بمليوني جنيه إسترليني لدعم اللاجئين السودانيين الفارين من دارفور

لندن- (د ب أ)

أعلنت وزيرة التنمية البريطانية أناليس دودز أن المملكة المتحدة ستسهم بمبلغ مليوني جنيه استرليني (6 ,2 مليون دولار) لدعم اللاجئين السودانيين الفارين من العنف المتصاعد في إقليم دارفور بغربي السودان.

ووفقا لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، فر ما يقدر بنحو 2 مليون شخص من السودان بسبب أعمال العنف التي اندلعت في أعقاب الانقلاب في أبريل من العام الماضي، ومن بينهم أكثر من 1200 شخص يدخلون ليبيا يوميا.

وقالت دودز إنه سيتم تخصص هذا التمويل للاستجابة الإنسانية في منطقة الكفرة التي يصعب الوصول إليها في شرق ليبيا، حيث تقدر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 45 ألف لاجئ في حاجة ماسة إلى الدعم.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن دودز قولها في بيان إن "المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم مساعدات منقذة للحياة لبعض من الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم، ومن بينهم الأطفال، أثناء فرارهم من العنف في السودان الذي مزقته الحرب".

وأضافت "بجانب شركائنا الدوليين، هذا الدعم في ليبيا سيوفر المياه والخدمات الصحية والصرف الصحي والنظافة الضرورية لهؤلاء اللاجئين النازحين".





