أثناء أداء الامتحان.. انهيار مدرسة على رؤوس الطلاب ومقتل 22 شخصًا بنيجيريا

وكالات

ذكرت‭ ‬شبكة سكاي نيوز، السبت، أن 22 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار مبنى مدرسة من طابقين في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا.

وأضافت الشبكة نقلا عن متحدث باسم الشرطة أن 154 شخصا حوصروا تحت الأنقاض، وتم إنقاذ الأحياء، ويتلقون العلاج من إصابات في مستشفيات مختلفة.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية في منشور على فيسبوك إن 30 شخصا ما زالوا في المستشفى، مضيفة أن جهود الإنقاذ انتهت وتم تطهير الموقع.

وانهار المبنى المكون من طابقين، التابع لمدرسة سانت أكاديمي في حي بوسا بوجي بمنطقة جوس الشمالية بالولاية، خلال ساعات الدراسة حوالي الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش.

وتجمع عشرات القرويين بالقرب من المدرسة، بعضهم كان يبكي وآخرون يعرضون تقديم المساعدة، بينما قامت الحفارات بتمشيط حطام الجزء الذي انهار من المبنى. وشوهدت امرأة وهي تبكي وتحاول الاقتراب من الأنقاض بينما أوقفها الآخرون.

من جهتها، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا إن عمال الإنقاذ والصحة بالإضافة لقوات الأمن، انتشروا في موقع الحادث على الفور بعد الانهيار، لتنطلق عملية البحث عن الطلاب المحاصرين.

وأعلن موسى أشومس، مفوض الإعلام في ولاية بلاتو، في بيان أنه لضمان الرعاية الطبية السريعة، أصدرت الحكومة تعليمات للمستشفيات بإعطاء الأولوية للعلاج دون وثائق أو دفع رسوم".

وألقت الحكومة باللوم في وقوع مأساة المدرسة على "ضعف البناء والموقع القريب من ضفة أحد الأنهار. وحثت المدارس التي تواجه مشكلات مماثلة على الإغلاق".

وانهيار الأبنية شائع في أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان في ظل التراخي في تنفيذ اللوائح التي تنظم عمليات التشييد بالإضافة إلى مواد البناء التي تكون دون المواصفات المطلوبة في كثير من الأحيان.